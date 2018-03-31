Американські поліцейські активно скуповують відносно недороге обладнання, призначене для злому смартфонів Apple.
Дивися повний текст Американські поліцейські отримали апарати для злому iPhone.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 18:19
Американські поліцейські отримали апарати для злому iPhone
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Дивися повний текст Американські поліцейські отримали апарати для злому iPhone.
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:19
Статья пипец. Где скупают? На 7 километре? В Шанхае или гарлеме? Вместо неё же могут подсунуть коробочку с анализами.
Додано: Пон 16 кві, 2018 03:39
На алиэкспресе по акции
девайсы уже есть у Госдепа
Госуда́рственный департамент США (англ. United States Department of State или State Department) — исполнительный департамент (фактически министерство) в правительстве США, выполняющий функцию министерства иностранных дел.
Этим конечно надо в первую очередь
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