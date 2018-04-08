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Українці в 2017 році стали
лідерами в купівлі іноземцями...

Українці в 2017 році стали лідерами в купівлі іноземцями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:43

Українці в 2017 році стали лідерами в купівлі іноземцями...

Пропонуємо до обговорення:
На громадян України припав кожен другий дозвіл.

Дивися повний текст Українці в 2017 році стали лідерами в купівлі іноземцями землі в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:43

Ну за два года почти 50 гектар. Глядишь через 100500 лет и Польша наша!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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