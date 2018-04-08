На громадян України припав кожен другий дозвіл.
Дивися повний текст Українці в 2017 році стали лідерами в купівлі іноземцями землі в Польщі.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 18:43
Українці в 2017 році стали лідерами в купівлі іноземцями...
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Дивися повний текст Українці в 2017 році стали лідерами в купівлі іноземцями землі в Польщі.
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:43
Ну за два года почти 50 гектар. Глядишь через 100500 лет и Польша наша!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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