До 2030 року статки найбагатших людей світу зростуть до $305 трлн дол США
Дивися повний текст Один відсоток багатіїв контролюватиме дві третини світового багатства до 2030 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:45
Один відсоток багатіїв контролюватиме дві третини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Один відсоток багатіїв контролюватиме дві третини світового багатства до 2030 року.
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:46
Ну так золотой миллиард же.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
реклама
|