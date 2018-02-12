RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Один відсоток багатіїв
контролюватиме дві третини...

Один відсоток багатіїв контролюватиме дві третини...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:45

Один відсоток багатіїв контролюватиме дві третини...

Пропонуємо до обговорення:
До 2030 року статки найбагатших людей світу зростуть до $305 трлн дол США

Дивися повний текст Один відсоток багатіїв контролюватиме дві третини світового багатства до 2030 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81401
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:46

Ну так золотой миллиард же.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 22.10.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон... 1 ... 11, 12, 13
R2 » П'ят 16 бер, 2018 09:58
124 7006
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 19:45
slavek
Один з найбільших контейнерних перевізників припинить...
R2 » Вів 06 бер, 2018 08:29
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 08:30
Ikiten
Один з найбільших мобільних операторів в Україні вирішив... 1, 2
R2 » Пон 12 лют, 2018 20:14
16 2521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 10:42
doit_shareit
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.