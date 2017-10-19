RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Воздвиженка: дорога
і нікому не потрібна

Воздвиженка: дорога і нікому не потрібна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:58

Воздвиженка: дорога і нікому не потрібна

Пропонуємо до обговорення:
Мікрорайон "Воздвиженка", який розташовано на Подолі в історичному центрі Києва, почали будувати на початку 2000-х.

Дивися повний текст Воздвиженка: дорога і нікому не потрібна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81404
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:58

Только что увидел эту статью, спасибо вам за правду!
За последний год расклад по застройке Воздвиженки изменился в сторону местных жителей, которые борются против незаконной стройки.
Жители скооперировались и борются вместе против строительства на Воздвиженке:
http://vozdvizhenka.org.ua/
Надеюсь, что смогут отстоять свой район, потому что строительный беспредел в Киеве переходит уже все границы!
alfaro23
 
Повідомлень: 6
З нами з: 26.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 05:57

  alfaro23 написав:Жители скооперировались и борются вместе против строительства на Воздвиженке:
http://vozdvizhenka.org.ua/
Надеюсь, что смогут отстоять свой район, потому что строительный беспредел в Киеве переходит уже все границы!


И что собираетесь делать с недостроями?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 16.08.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися...
R2 » Пон 19 бер, 2018 21:25
7 418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 17:19
myshapiton
Українцям наочно пояснили, навіщо потрібна приватизація
R2 » Чет 09 лис, 2017 17:59
1 361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лис, 2017 17:59
asdasd
Пряма дорога на СТО: в Україну завезли партію неякісного...
R2 » Чет 19 жов, 2017 11:14
1 355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2017 11:14
lenta19
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15007)
16.04.2018 07:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.