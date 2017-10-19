Мікрорайон "Воздвиженка", який розташовано на Подолі в історичному центрі Києва, почали будувати на початку 2000-х.
Дивися повний текст Воздвиженка: дорога і нікому не потрібна.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 18:58
Воздвиженка: дорога і нікому не потрібна
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Дивися повний текст Воздвиженка: дорога і нікому не потрібна.
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:58
Только что увидел эту статью, спасибо вам за правду!
За последний год расклад по застройке Воздвиженки изменился в сторону местных жителей, которые борются против незаконной стройки.
Жители скооперировались и борются вместе против строительства на Воздвиженке:
Надеюсь, что смогут отстоять свой район, потому что строительный беспредел в Киеве переходит уже все границы!
Додано: Пон 16 кві, 2018 05:57
И что собираетесь делать с недостроями?
back in USSR
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