У I кварталі 2018 року в Україну ввезли більше 1,7 тисячі електромобілів.
Дивися повний текст Чому українці потроїли попит на електромобілі.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 22:36
Чому українці потроїли попит на електромобілі
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Дивися повний текст Чому українці потроїли попит на електромобілі.
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:37
Дай Бог, чтобы хорошее дело эта власть не испоганила. Отмена пошлины и акциза считаю правильным решением и достаточно выгодным в ближайшей перспективе. Замена парка автомобилей на электромобили приведет к уменьшению объемов импорта постоянно дорожающих нефтепродуктов из России.
Но отмену НДС считаю преступлением без организации сборочных производств в Украине. Согласно международного законодательства касательно двойного налогообложения отмена НДС в Украине на импорт электротранспорта практически автоматически приведет к отмене 0-й ставки по аналогичному налогу в странах экспортерах. И НДС весь останется в стране экспортере - США, Германии, Японии, Франции. В итоге, цены там закупочные уже поднялись на 18-20% и потребитель украинский получается, что просто заплатит НДС в стране экспортере.
Дегенераты у власти просто достали своей тупостью в экономических вопросах. Пора срочно делать перевыборы и убирать всех депутатов и министров без экономического и профильного образования. Они главные враги Украины, так как наносят больший вред, чем война, как оказалось.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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