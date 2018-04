Чому українці потроїли попит на електромобілі

Додано: Пон 16 кві, 2018 13:57

buratinyo написав: И НДС весь останется в стране экспортере - США, Германии, Японии, Франции. В итоге, цены там закупочные уже поднялись на 18-20% и потребитель украинский получается, что просто заплатит НДС в стране экспортере.



В Штатах налог на продажу, он не возвращается как НДС и что-то вроде 4%. Так что при покупке машин в США проблемы нет и нет проблемы если покупать б/y у бывших владельцев. А Украина обречена в ближайшие 10 лет на б/y авто.

