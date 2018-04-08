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Чому українці потроїли
попит на електромобілі

Чому українці потроїли попит на електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:36

Чому українці потроїли попит на електромобілі

Пропонуємо до обговорення:
У I кварталі 2018 року в Україну ввезли більше 1,7 тисячі електромобілів.

Дивися повний текст Чому українці потроїли попит на електромобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:37

Дай Бог, чтобы хорошее дело эта власть не испоганила. Отмена пошлины и акциза считаю правильным решением и достаточно выгодным в ближайшей перспективе. Замена парка автомобилей на электромобили приведет к уменьшению объемов импорта постоянно дорожающих нефтепродуктов из России.

Но отмену НДС считаю преступлением без организации сборочных производств в Украине. Согласно международного законодательства касательно двойного налогообложения отмена НДС в Украине на импорт электротранспорта практически автоматически приведет к отмене 0-й ставки по аналогичному налогу в странах экспортерах. И НДС весь останется в стране экспортере - США, Германии, Японии, Франции. В итоге, цены там закупочные уже поднялись на 18-20% и потребитель украинский получается, что просто заплатит НДС в стране экспортере.

Дегенераты у власти просто достали своей тупостью в экономических вопросах. Пора срочно делать перевыборы и убирать всех депутатов и министров без экономического и профильного образования. Они главные враги Украины, так как наносят больший вред, чем война, как оказалось.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 05:08

В Штатах разве есть НДС?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:40

Жду когда киловатты в цене поднимутся. А они подорожают, нам простым обывателям еще боком вылезут эти электромобили.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:04

  De Bil написав:В Штатах разве есть НДС?


Он у них по другому называется и в разных штатах он разный. А на многие продукты его вообще нет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:46

>>> Це в 3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
А если с 2014м сравнить -- там чуть ли не в миллион будет :)
>>> З чим пов’язані такі показники?
С тем, что "база" -- около нуля?
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:23

Re: Чому українці потроїли попит на електромобілі

Рост закупочных цен сами импортеры связывают с резко возросшим спросом на электроавтомобили а не из за "НДС".
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:16

Re: Чому українці потроїли попит на електромобілі

Как показывает практика, до 80% владельцев электромобилей заряжаются именно от домашней сети ночью, когда у обладателей обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания машина попросту бесполезно простаивает.

т.е. моя обычная машина "попросту бесполезно простаивает" ночью,
а электромобиль соседа делает что-то мегаполезное - заряжается. шикарный текст.
пробег окупаемости при покупке нового электромобиля в районе 300 тысяч км, при покупке б/у - 100-120 тысяч. зарядка - часы, пробеги между зарядками - ерунда.
пока это останется так, обычным людям это не будет интересно.
городским компаниям-доставщикам или такси это более выгодно за счёт больших пробегов.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:19

  buratinyo написав:Но отмену НДС считаю преступлением без организации сборочных производств в Украине.

Как раз без организации сборочных производств в Украине смысла в налоге нет. А кто же конкурентноспособное производство электромобилей в Украине будет организовывать и вкладывать деньги? Если это будет аналогично истории с развитием ЗАЗ - то лучше не надо. Как вы понимаете, доморощенным олигархам при власти это не интересно, у них принцип срубить как можно большие деньги по-быстрому, пока есть возможность, и свалить в теплые края. Для иностранного инвестора, страна где не соблюдаются законы и нет стабильности, тоже не интересна. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:57

  buratinyo написав:И НДС весь останется в стране экспортере - США, Германии, Японии, Франции. В итоге, цены там закупочные уже поднялись на 18-20% и потребитель украинский получается, что просто заплатит НДС в стране экспортере.


В Штатах налог на продажу, он не возвращается как НДС и что-то вроде 4%. Так что при покупке машин в США проблемы нет и нет проблемы если покупать б/y у бывших владельцев. А Украина обречена в ближайшие 10 лет на б/y авто.
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