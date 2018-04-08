Чому українці потроїли попит на електромобілі

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Поговорим про стоимость владения электромобилем и его сравнение со стандартным автомобилем с ДВС. Берем стоимость для корпоративного пользователя, которому важнее всего цена поездки.
1. Лиф с аккумулятором 40 Квт.ч, за 35 тыс$ Гарантия на батарею на 160 000 км пробега. Остаточная стоимость после выкатывания батареи ниже гарантийного случая 7 тыс$. Расход 200Вт.ч на км. Цену электроэнергии берем коммерческую в Украине в среднем 204 копейки за Квт.ч. Стоимость километра получается: 5.13 грн.
2. Подержанный лиф в хорошем состоянии, на котором накатано уже 40 тыс км, но стоимость 17 тыс$. Ликвидационная стоимость после 160 000 км те же 7 тыс$. Расход электроэнергии и цена та же. Стоимость километра получается: 2.66 грн.
3. Новый автомобиль с ДВС того же класса за 20 тыс$. Пробег 200 тыс км после которого ликвидационная стоимость около 5 тыс$. Стоимостью ремонта и обслуживания до наступления гарантийного случай пренебрегаем. 1 литр бензина примерно 10 км. Стоимость бензина примерно 30 грн за литр. Стоимость километра получается: 5.03 грн
4. Новый автомобиль ДВС на ГБО, стоимость 20 тыс$ + 500$ ГБО. Пробег около 120 тыс км так газ сокращает ресурс движка, ликвидационная стоимость около 5 тыс$. Стоимостью ремонта и обслуживания до наступления гарантийного случай пренебрегаем. 1 литра газа хватает примерно на 8 км, цена газа примерно 12 грн. Стоимость километра получается: 4.99 грн.
5. б*** на литовских номерах за 3 тыс$. Сюда включаем еще возможные штрафы примерно на 800$. Включаем установку ГБО 500$. Ресурс автомобиля около 25 тыс км. Ликвидационная стоимость (на запчасти) около 1 тыс$. 1 литра газа хватает примерно на 8 км, цена газа примерно 12 грн. Стоимость километра получается: 5.06 грн.
Подытожим. Стоимость владения электромобилем с 2018-го года практически равна стоимости владения ДВС. При этом разница между бензином и газом практически незаметна. Но в случае электромобиля необходимо намного большее резервирование средств. При этом стоимость владения подержанного электромобиля в два раза ниже чем ДВС. А стоимость владения б*** сравнима с покупкой нового автомобиля ДВС, но требует самое малое резервирование средств.
Б/у автомобиль это совсем не приговор. Всем известно что новый автомоюиль в первые 5 лет теряет 75% своей стоимости. Знаю весьма состоятельных людей которые не ведутся на салонные варианты , покупая 3-4 летние автомобили - и все довольны, люди просто умеют считать деньги. Это офисному планктону, преимущественно покупающему в кредит, важно чтобы все было в "целофане".
Что касается электромобилей , действительно пока они только начинают развиваться , большинстово кузовов относительно новые, странно ждать прямо на старте значительный выигрыш перед ДВС. Но преимущество уже есть.
Вместе с тем что касается например Лифа - бушные лифы продаются уже в Киеве от 10-11К с батареей тянущей на одном заряда около 130 км - что вполне достаточно для города.
Новая батарея стоит порядка 5,5К Но есть очень интересные варианты ее замены :
Долговечность и стоимость замены аккумулятора В целом Nissan официально дает гарантию на батарею 8 лет, 4 года из которых обеспечивается нашим автосалоном. Но даже по истечении гарантии и снижении ёмкости далеко не обязательно покупать новый аккумулятор. Аккумулятор состоит из 48 ячеек, которые поочередно теряют свою ёмкость и которые можно поочередно менять. И если в 2016 году стоимость одной ячейки составляла около 100$, то в 2017м уже 60$. Лишь через несколько лет у вас возникнет потребность в замене ячеек для поддержания ёмкости батареи на должном уровне.
Если возникает потребность заменить всю батарею, то на сегодня наиболее оптимальным вариантом, который предлагает наш автосалон для наших клиентов - это выкуп старого аккумулятора за 1500$ и его замена на аккумулятор с разборок с емкостью 90-94% стоимостью 3500$. Таким образом цена аккумулятора в очень хорошем состоянии обходится в 2000$.
Surfer написав:Б/у автомобиль это совсем не приговор. Всем известно что новый автомоюиль в первые 5 лет теряет 75% своей стоимости. Знаю весьма состоятельных людей которые не ведутся на салонные варианты , покупая 3-4 летние автомобили - и все довольны, люди просто умеют считать деньги.
Если бы так просто. Потеря 75% первоначальной стоимости через 5 лет скорее актуальна для в США и стран Западной Европы. Покупая б/у ("авто не бит, не крашен, пробег не скручен, бабушка ездила за хлебом") можно не только приобрести, но и потерять на ремонтах. Тщательная экспертиза для каждого найденного в объявлении авто стоит дорого + нервы. А так новое есть новое.