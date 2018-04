Чому українці потроїли попит на електромобілі

Додано: Пон 16 кві, 2018 14:06

Мое, но с другой дискуссии.



Поговорим про стоимость владения электромобилем и его сравнение со стандартным автомобилем с ДВС. Берем стоимость для корпоративного пользователя, которому важнее всего цена поездки.



1. Лиф с аккумулятором 40 Квт.ч, за 35 тыс$ Гарантия на батарею на 160 000 км пробега. Остаточная стоимость после выкатывания батареи ниже гарантийного случая 7 тыс$. Расход 200Вт.ч на км. Цену электроэнергии берем коммерческую в Украине в среднем 204 копейки за Квт.ч. Стоимость километра получается: 5.13 грн.



2. Подержанный лиф в хорошем состоянии, на котором накатано уже 40 тыс км, но стоимость 17 тыс$. Ликвидационная стоимость после 160 000 км те же 7 тыс$. Расход электроэнергии и цена та же. Стоимость километра получается: 2.66 грн.



Новый автомобиль с ДВС того же класса за 20 тыс$. Пробег 200 тыс км после которого ликвидационная стоимость около 5 тыс$. Стоимостью ремонта и обслуживания до наступления гарантийного случай пренебрегаем. 1 литр бензина примерно 10 км. Стоимость бензина примерно 30 грн за литр. Стоимость километра получается: 5.03 грн



4. Новый автомобиль ДВС на ГБО, стоимость 20 тыс$ + 500$ ГБО. Пробег около 120 тыс км так газ сокращает ресурс движка, ликвидационная стоимость около 5 тыс$. Стоимостью ремонта и обслуживания до наступления гарантийного случай пренебрегаем. 1 литра газа хватает примерно на 8 км, цена газа примерно 12 грн. Стоимость километра получается: 4.99 грн.



5. б*** на литовских номерах за 3 тыс$. Сюда включаем еще возможные штрафы примерно на 800$. Включаем установку ГБО 500$. Ресурс автомобиля около 25 тыс км. Ликвидационная стоимость (на запчасти) около 1 тыс$. 1 литра газа хватает примерно на 8 км, цена газа примерно 12 грн. Стоимость километра получается: 5.06 грн.



Подытожим.

Стоимость владения электромобилем с 2018-го года практически равна стоимости владения ДВС. При этом разница между бензином и газом практически незаметна. Но в случае электромобиля необходимо намного большее резервирование средств. При этом стоимость владения подержанного электромобиля в два раза ниже чем ДВС. А стоимость владения б*** сравнима с покупкой нового автомобиля ДВС, но требует самое малое резервирование средств.

