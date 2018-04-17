Чому українці потроїли попит на електромобілі

Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:31

SMOKE написав: + Все, кроме ерунды про "Всем известно что новый автомобиль в первые 5 лет теряет 75% своей стоимости". Это избитый штамп ничего общего не имеющий с реальностью. Приведите хоть один пример машины за 20 тыс баксов, которую пятилетнюю можно купить за 5 тыс баксов. Возьмем ниссан кашкай, митсубиши лансер, шкоду какую- нибудь - да что угодно. Нет такой потери в стоимости даже за 8-10 лет. + Все, кроме ерунды про "Всем известно что новый автомобиль в первые 5 лет теряет 75% своей стоимости". Это избитый штамп ничего общего не имеющий с реальностью. Приведите хоть один пример машины за 20 тыс баксов, которую пятилетнюю можно купить за 5 тыс баксов. Возьмем ниссан кашкай, митсубиши лансер, шкоду какую- нибудь - да что угодно. Нет такой потери в стоимости даже за 8-10 лет.

Думаю, что этот автор здесь исключительно для написания политической ерунды и российской пропаганды. Украина медленно, но верно интегрировалась в мировую экономику.Изоляция любой страны всегда дает свои плюшки и колючки, но сегодня мы прочно интегрировались, не потеряв только свои старые плюшки, а сразу получив колючки (войну, разрушение экономических связей, тупое руководство в вр). Теперь другого варианта не остается - надо зацепиться во что бы то ни стало за вновь испеченные для нас плюшки, которые еще очень горячи и требуют острожности.На украинском авторынке машина новая дешевеет также с каждым годом, как и во всем мире. И темпы скоро сравняются с американскими и европейскими, так как машины у нас точно такие же. На сегодня средние коэффициенты удешевления за каждый год следующие - 0,87; 0,9; 0,9; 0,9; 0,9; 0,95; 0,95; 0,95; 0,95; 0,95. При обновлении модели добавляем еще один год и умножаем на еще один коэффициент из списка. Это ориентиры для перекупщиков - санитаров авторынков, своеобразный индикатор. Исходя из этого ценовой индикатор за 5-летний автомобиль при условии, что модель за это время не обновлялась составит произведение цены нового автомобиля на сегодня и первых пяти коэффициентов из списка выше - Цена нового*0,87*0,9*0,9*0,9*0,9 = Цена нового * 0,57!!!Перекупщики покупают дешевле ориентира или индикатора, продают дороже. Точно также как и валютчики используют курс НБУ в своих операциях.