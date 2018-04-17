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Чому українці потроїли
попит на електромобілі

Чому українці потроїли попит на електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:44

  AlifeSoft написав:Мое, но с другой дискуссии.

Поговорим про стоимость владения электромобилем и его сравнение со стандартным автомобилем с ДВС. Берем стоимость для корпоративного пользователя, которому важнее всего цена поездки....

А ссылочку на дискуссию можете предоставить? Хотелось бы полюбоваться на критику этих расчетов. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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