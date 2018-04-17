Чому українці потроїли попит на електромобілі

Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:44
AlifeSoft написав:
Мое, но с другой дискуссии.
Поговорим про стоимость владения электромобилем и его сравнение со стандартным автомобилем с ДВС. Берем стоимость для корпоративного пользователя, которому важнее всего цена поездки....
А ссылочку на дискуссию можете предоставить? Хотелось бы полюбоваться на критику этих расчетов.
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