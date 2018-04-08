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У Нідерландах через скарги
жителів закрили розумну...

У Нідерландах через скарги жителів закрили розумну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 03:26

У Нідерландах через скарги жителів закрили розумну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Dutch News.

Дивися повний текст У Нідерландах через скарги жителів закрили розумну дорогу, що вмикає гімн при порушенні швидкісного режиму (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 03:26

Власти региона рассчитывали, что водители не будут превышать скорость... Выяснилось, что постоянно играющая музыка раздражала жителей, тем более, что когда по трассе проезжали слишком быстро несколько автомобилистов — музыка включалась одновременно со всех сторон

"Умная" дорога. Чота ржу.
А через каждых 200 метров "лежачие полицейские" не проще и дешевле было поставить или камеры с предупреждением о их присутствии? Смотрю там тоже пилить бюджет умеют
EKO
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