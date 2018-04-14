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З 2014 року США виділили Україні
8 млрд доларів на оборону

З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:05

З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону

Пропонуємо до обговорення:
З 2014 року США виділили Україні 8 мільярдів доларів допомоги в сфері безпеки і оборони.

Дивися повний текст З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:05

Да уж, благодаря этим инвестициям и держимся на плаву.
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