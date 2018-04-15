З 2014 року США виділили Україні 8 мільярдів доларів допомоги в сфері безпеки і оборони.
Дивися повний текст З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 06:05
З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону.
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:55
"Такое характерно для Сомали". Немецкие СМИ рассказали, как в Украине "осваивают" помощь из Европы
Всё IMHO
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