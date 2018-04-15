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Стало відомо, скільки
заробляють фрілансери в Україні

Стало відомо, скільки заробляють фрілансери в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:59

Стало відомо, скільки заробляють фрілансери в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Фріланс-біржа Frelancehunt підрахувала середні рейти українських фрілансерів на внутрішньому ринку.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробляють фрілансери в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:00

Не совсем корректная оценка заработка. Месячный заработок зависит от цены часа и сколько часов в месяц фрилансеру оплатят. Причем обычно как заказчик так и исполнитель ориентируются на общую сумму договора, а сколько исполнитель потратит человеко/часов на выполнение работы - это вопрос исполнителя, лишь бы в сроки вложился.
Кузя
 
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