Фріланс-біржа Frelancehunt підрахувала середні рейти українських фрілансерів на внутрішньому ринку.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробляють фрілансери в Україні.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 06:59
Стало відомо, скільки заробляють фрілансери в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробляють фрілансери в Україні.
Додано: Пон 16 кві, 2018 07:00
Не совсем корректная оценка заработка. Месячный заработок зависит от цены часа и сколько часов в месяц фрилансеру оплатят. Причем обычно как заказчик так и исполнитель ориентируются на общую сумму договора, а сколько исполнитель потратит человеко/часов на выполнение работы - это вопрос исполнителя, лишь бы в сроки вложился.
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