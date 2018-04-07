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Нові автомобілі, які вражають
водіїв своїми приладовими...

Нові автомобілі, які вражають водіїв своїми приладовими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:14

Нові автомобілі, які вражають водіїв своїми приладовими...

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробники переходять на цифрові приладові панелі, справедливо вважаючи, що за ними майбутнє. У якого автомобіля зараз найліпша приладова панель?

Дивися повний текст Нові автомобілі, які вражають водіїв своїми приладовими панелями (відео).
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:15

А в танчики на ней погонять можно? :)
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