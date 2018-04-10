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Кожен п'ятий український
олігарх торік збіднів

Кожен п'ятий український олігарх торік збіднів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:36

Кожен п'ятий український олігарх торік збіднів

Пропонуємо до обговорення:
Статки 18 з 100 "номінантів", які потрапили в рейтинг, зменшилися в 2017 році в порівнянні з 2016-м.

Дивися повний текст Кожен п'ятий український олігарх торік збіднів.
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