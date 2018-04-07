У європейському регіоні найбільшою мірою залежить від туризму Мальта.
Дивися повний текст Названо найбільш залежні від туризму країни: на якому місці Україна.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 08:26
Названо найбільш залежні від туризму країни: на якому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільш залежні від туризму країни: на якому місці Україна.
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:26
"Отметим, что в Украину стало прибывать все больше иностранных туристов. "
Это они еще не сравнивали с 90-ми. Туризм в 00 упал ниже плинтуса и до сих пор в городе нашем также.
Впрочем а на что тут смотреть - реклама - реклама - реклама ужас.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:52
Джуна. Якщо вам повірити то туристам в Україні треба доплачувати за перегляд реклами?
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