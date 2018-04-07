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Названо найбільш залежні від
туризму країни: на якому...

Названо найбільш залежні від туризму країни: на якому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:26

Названо найбільш залежні від туризму країни: на якому...

Пропонуємо до обговорення:
У європейському регіоні найбільшою мірою залежить від туризму Мальта.

Дивися повний текст Названо найбільш залежні від туризму країни: на якому місці Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:26

"Отметим, что в Украину стало прибывать все больше иностранных туристов. "
Это они еще не сравнивали с 90-ми. Туризм в 00 упал ниже плинтуса и до сих пор в городе нашем также.
Впрочем а на что тут смотреть - реклама - реклама - реклама ужас.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:52

Джуна. Якщо вам повірити то туристам в Україні треба доплачувати за перегляд реклами?
w1961
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:10

Эта же новость, только в цифрах.

2,983 триллиона грн - ВВП Украины в 2017 году.
Показатель вклада туризма 1,54% - это 46 миллиардов грн.( менее 1,5 млрд.евро)
14,4 млн т.н. "туристов". Значит от 1 туриста, в среднем, поступление 3200 грн.(100 евро)

Ни о чем.
Нет у нас пока туризма.
EKO
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