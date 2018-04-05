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Медреформа: приватні клініки
беруть участь, але вичікують

Медреформа: приватні клініки беруть участь, але вичікують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:56

Медреформа: приватні клініки беруть участь, але вичікують

Пропонуємо до обговорення:
Багато приватних клінік вже зареєструвалися в системі eHealth в рамках первинної ланки медичної реформи і очікувано не поспішають укладати декларації з пацієнтами.

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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:56

370 гривен на пациента в год.. Им такое не выгодно,у них разовая консультация врача стоит 300-400 гривен
noxfox70
 
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