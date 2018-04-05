Багато приватних клінік вже зареєструвалися в системі eHealth в рамках первинної ланки медичної реформи і очікувано не поспішають укладати декларації з пацієнтами.
Дивися повний текст Медреформа: приватні клініки беруть участь, але вичікують.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 08:56
Медреформа: приватні клініки беруть участь, але вичікують
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Медреформа: приватні клініки беруть участь, але вичікують.
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:56
370 гривен на пациента в год.. Им такое не выгодно,у них разовая консультация врача стоит 300-400 гривен
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