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У НБУ є проблеми з прогнозуванням
інфляції — Данилишин

У НБУ є проблеми з прогнозуванням інфляції — Данилишин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:05

У НБУ є проблеми з прогнозуванням інфляції — Данилишин

Пропонуємо до обговорення:
Данилишин поставив під сумнів достовірність прогнозів інфляції регулятора.

Дивися повний текст У НБУ є проблеми з прогнозуванням інфляції — Данилишин.
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