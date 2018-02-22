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У НБУ є проблеми з прогнозуванням інфляції — Данилишин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Данилишин поставив під сумнів достовірність прогнозів інфляції регулятора.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 11:05
повышение учетной ставки приводит к удорожанию кредитов
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