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Нейромережу навчили
передбачати поведінку собак

Нейромережу навчили передбачати поведінку собак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:12

Нейромережу навчили передбачати поведінку собак

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в роботі, опублікованій на сайті arXiv.org.

Дивися повний текст Нейромережу навчили передбачати поведінку собак.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:12

Великолепно!
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