Про це йдеться в роботі, опублікованій на сайті arXiv.org.
Дивися повний текст Нейромережу навчили передбачати поведінку собак.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 11:12
Нейромережу навчили передбачати поведінку собак
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нейромережу навчили передбачати поведінку собак.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:12
Великолепно!
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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