Мерія столиці Венесуели Каракаса почала випуск власної альтернативної валюти, яка називається карибе.
Дивися повний текст У Венесуелі запустили нову альтернативну валюту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:46
У Венесуелі запустили нову альтернативну валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Венесуелі запустили нову альтернативну валюту.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:46
Помнится мне, когда у нас была гиперинфляция и нехватка нала, в ходу была денежная единица "пузырь", эмитировалась самогонщиками
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|