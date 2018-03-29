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У Венесуелі запустили
нову альтернативну валюту

У Венесуелі запустили нову альтернативну валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:46

У Венесуелі запустили нову альтернативну валюту

Пропонуємо до обговорення:
Мерія столиці Венесуели Каракаса почала випуск власної альтернативної валюти, яка називається карибе.

Дивися повний текст У Венесуелі запустили нову альтернативну валюту.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:46

Помнится мне, когда у нас была гиперинфляция и нехватка нала, в ходу была денежная единица "пузырь", эмитировалась самогонщиками
max_us_ua
 
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