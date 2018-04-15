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Уряд візьметься за тих, хто
отримував "копійки" за...

Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:13

Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр

Дивися повний текст Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за великий трудовий стаж.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:14

Название у статьи очень страшное!
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Отнимут и копейки? :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:33

Запах выборов одурманивает правительство. Только это уже не поможет, с треском пролетят через год.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:56

  ygn написав:Запах выборов одурманивает правительство. Только это уже не поможет, с треском пролетят через год.

Де не протянут они год, ресурсы практически на нулях, а всё остальное чисто на бумаге для лохтората.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:24

Re: Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за...

Меня так "умиляет" нежная дружба постмайдановской власти с телеканалом "Украина", принадлежащего "настоящему патриоту дамбаса" (с). То супруга пороха телесами трясет, то грося в гости зайдет. А если вспомнить, что на мельницу дтэк (включая роттердам+ и пропихивание РАБ) три года льет воду вовк, который до этого был в рАшен. "Именины сердца" (С)
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