Про це заявив Прем'єр-міністр
Дивися повний текст Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за великий трудовий стаж.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:13
Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за великий трудовий стаж.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:33
Запах выборов одурманивает правительство. Только это уже не поможет, с треском пролетят через год.
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:56
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:24
Re: Уряд візьметься за тих, хто отримував "копійки" за...
Меня так "умиляет" нежная дружба постмайдановской власти с телеканалом "Украина", принадлежащего "настоящему патриоту дамбаса" (с). То супруга пороха телесами трясет, то грося в гости зайдет. А если вспомнить, что на мельницу дтэк (включая роттердам+ и пропихивание РАБ) три года льет воду вовк, который до этого был в рАшен. "Именины сердца" (С)
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