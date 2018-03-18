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Українська авіакомпанія
отримала дозвіл на польоти до...

Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:31

Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до...

Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія Yanair отримала рекомендацію на дозвіл здійснювати авіаперевезення за маршрутом Харків-Батумі на регулярній основі.

Дивися повний текст Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до грузинського міста.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:31

Я бы автора таких заголовков гнал ссаными тапками з работы !
Вот как эта же новость озаглавлена на минфине "Yanair разрешили летать из Харькова в Батуми "
Nickoss1
 
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