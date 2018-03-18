Українська авіакомпанія Yanair отримала рекомендацію на дозвіл здійснювати авіаперевезення за маршрутом Харків-Батумі на регулярній основі.
Дивися повний текст Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до грузинського міста.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:31
Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до...
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Дивися повний текст Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до грузинського міста.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:31
Я бы автора таких заголовков гнал ссаными тапками з работы !
Вот как эта же новость озаглавлена на минфине "Yanair разрешили летать из Харькова в Батуми "
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