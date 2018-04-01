RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аграрії нарощують експорт:
топ-5 покупців української...

Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:42

Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшим імпортером в січні-лютому стала Індія.

Дивися повний текст Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української продукції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81417
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:42

Индия, Египет - это страны грузополучатели. Кто покупатели, интересно? Скорее всего Швейцария, Вергинские острова, Кипр.
pibodi
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:13

"Скорее всего " это не аргумент а домыслы
cuprum
 
Повідомлень: 111
З нами з: 21.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:17

  pibodi написав:Индия, Египет - это страны грузополучатели. Кто покупатели, интересно? Скорее всего Швейцария, Вергинские острова, Кипр.

С нами с: 16.04.18
Сообщения: 1

Специально зарегистрировался чтобы этот бред написать?
Vint
 
Повідомлень: 700
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна в І кварталі збільшила експорт м'яса птахів, але...
R2 » Вів 10 кві, 2018 08:18
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 08:19
andriyzhagun
У Канаді випустили кольорову монету у формі української... 1, 2
R2 » Вів 03 кві, 2018 18:27
16 1282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 19:10
slavek
США наростили експорт скрапленого газу майже в чотири рази
R2 » Нед 01 кві, 2018 12:30
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 12:30
Sharpe
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5824)
16.04.2018 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.