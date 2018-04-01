Найбільшим імпортером в січні-лютому стала Індія.
Дивися повний текст Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української продукції.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:42
Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української продукції.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:42
Индия, Египет - это страны грузополучатели. Кто покупатели, интересно? Скорее всего Швейцария, Вергинские острова, Кипр.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:17
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