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Порошенко підписав закон про
звільнення від сплати ЄСВ...

Порошенко підписав закон про звільнення від сплати ЄСВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:07

Порошенко підписав закон про звільнення від сплати ЄСВ...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко підписав закон (№2373-VIII) "Про внесення зміни до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" у зв’язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про звільнення від сплати ЄСВ організаторів фінальних матчів ЛЧ УЄФА.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:07

можно ли такое представить в какой-нибудь цивилизованной стране?...
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