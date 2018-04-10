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Український бізнес
спрогнозував курс гривні

Український бізнес спрогнозував курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:50

Український бізнес спрогнозував курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування НБУ керівників підприємств країни.

Дивися повний текст Український бізнес спрогнозував курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:50

Кому сколько хочется что бы был курс доллара ?... хочу 5 грн ..
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