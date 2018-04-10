|
|
Український бізнес спрогнозував курс гривні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування НБУ керівників підприємств країни.
Дивися повний текст Український бізнес спрогнозував курс гривні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81422
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:50
Кому сколько хочется что бы был курс доллара ?... хочу 5 грн ..
-
germ
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 09.05.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|65
|
|
|7
|367
|
Нед 15 кві, 2018 22:41
ygn
|
|2
|93
|
реклама