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США допоможуть зробити порти України безпечнішими - АМПУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).
Дивися повний текст США допоможуть зробити порти України безпечнішими - АМПУ
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:54
Ну чо дякуемо. Все независимые страны так делают.
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