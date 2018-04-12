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США допоможуть зробити порти
України безпечнішими - АМПУ

США допоможуть зробити порти України безпечнішими - АМПУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:54

США допоможуть зробити порти України безпечнішими - АМПУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Дивися повний текст США допоможуть зробити порти України безпечнішими - АМПУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:54

Ну чо дякуемо. Все независимые страны так делают.
vitali_kalinin
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