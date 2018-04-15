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Податок на "старість"
та розцінки ЄС: у Раді готують...

Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23

Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України готується новий підхід до вирішення проблем авто на єврономерах.

Дивися повний текст Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують сюрпризи з авто на єврономерах.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23

Я наверное что-то не понимаю)
Цитата:
Горват планирует установить растаможку на уровне 30% от цены авто, “условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль.
У нас НДС 20%, пошлина 10%, остальное - акциз, в зависимости от объема.
fishman
 
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