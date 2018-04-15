У Верховній Раді України готується новий підхід до вирішення проблем авто на єврономерах.
Дивися повний текст Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують сюрпризи з авто на єврономерах.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23
Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують сюрпризи з авто на єврономерах.
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23
Я наверное что-то не понимаю)
Цитата:
Горват планирует установить растаможку на уровне 30% от цены авто, “условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль.
У нас НДС 20%, пошлина 10%, остальное - акциз, в зависимости от объема.
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