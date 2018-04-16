У Верховній Раді України готується новий підхід до вирішення проблем авто на єврономерах.
Дивися повний текст Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують сюрпризи з авто на єврономерах.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23
Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують сюрпризи з авто на єврономерах.
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23
Я наверное что-то не понимаю)
Цитата:
Горват планирует установить растаможку на уровне 30% от цены авто, “условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль.
У нас НДС 20%, пошлина 10%, остальное - акциз, в зависимости от объема.
Додано: Вів 17 кві, 2018 00:08
Подержаные автомобили покупают в основном люди с низкими доходами.Поэтому народный депутат "заботливо" предлагает облагать дополнительным налогом бедных.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:24
80% страны живет за чертой бедности..
поддержанная машина за 10 тыс дол (согласно статьи) эт как мне кажется далеко не человек с низкими доходами... а хороший середняк в стране..
купить новую машину выехать с салона и сразу через 5 сек после выезда потерять 10-20% ее стоимости может не каждый..точнее не каждый может понять
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:31
Ну, это как в примере про полупустой-полунаполненный стакан. Смотря как посмотреть.
Взамен такой владелец получает несколько лет беспроблемной езды (гарантия+свежее авто), более новую технологию, отсутствие "подводных камней" в истории авто.
Да и справедливости надо сказать, что это самая большая потеря в стоимости. Далее все более оптимистичнее.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:40
Если-бы они действительно хотели "как в ЕС" то сделали-ли "НДС" и просто "акциз", но акциз не "как сейчас", а сугубо от стоимости автомобиля. (но тут-же надо наладить что-бы в договорах цены не занижали, проверять это и карать нарушителей. но это-же работать надо...)
Ну а дальше ограничить "снизу" ЕВРО 4, что-бы совсем хлам не ввозили.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:13
"Если-бы они действительно хотели...", то они бы включили мозги и сделали нормальные условия для покупки б/у автомобилей.
По сути вопроса - ничего они сделать не смогут, ибо наши люди катаются сейчас как сотрудники литовской фирмы на служебном авто. Каким таким образом сотрудник в командировке сможет на себя оформить авто фирмы ? Ответ - НИКАКИМ. Все эти разговоры - просто попытка отвлечь народ и получить себе рейтинги перед выборами. Хватит слушать клоунов-популистов.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:35
Кто нибудь реально проверял налоговую декларацию Роберта из Хогвартса?
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:39
По савченко приняли закон за 2 дня, после того как обо***сь, а по б/у авто годами сказки рассказывают
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