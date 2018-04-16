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Податок на "старість"
та розцінки ЄС: у Раді готують...

Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23

Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України готується новий підхід до вирішення проблем авто на єврономерах.

Дивися повний текст Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують сюрпризи з авто на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:23

Я наверное что-то не понимаю)
Цитата:
Горват планирует установить растаможку на уровне 30% от цены авто, “условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль.
У нас НДС 20%, пошлина 10%, остальное - акциз, в зависимости от объема.
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 00:08

Подержаные автомобили покупают в основном люди с низкими доходами.Поэтому народный депутат "заботливо" предлагает облагать дополнительным налогом бедных.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:24

  qazzax написав:Подержаные автомобили покупают в основном люди с низкими доходами.Поэтому народный депутат "заботливо" предлагает облагать дополнительным налогом бедных.


80% страны живет за чертой бедности..
поддержанная машина за 10 тыс дол (согласно статьи) эт как мне кажется далеко не человек с низкими доходами... а хороший середняк в стране..
купить новую машину выехать с салона и сразу через 5 сек после выезда потерять 10-20% ее стоимости может не каждый..точнее не каждый может понять :)
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:31

  stokoz написав:
  qazzax написав:Подержаные автомобили покупают в основном люди с низкими доходами.Поэтому народный депутат "заботливо" предлагает облагать дополнительным налогом бедных.


80% страны живет за чертой бедности..
поддержанная машина за 10 тыс дол (согласно статьи) эт как мне кажется далеко не человек с низкими доходами... а хороший середняк в стране..
купить новую машину выехать с салона и сразу через 5 сек после выезда потерять 10-20% ее стоимости может не каждый..точнее не каждый может понять :)


Ну, это как в примере про полупустой-полунаполненный стакан. Смотря как посмотреть.
Взамен такой владелец получает несколько лет беспроблемной езды (гарантия+свежее авто), более новую технологию, отсутствие "подводных камней" в истории авто.

Да и справедливости надо сказать, что это самая большая потеря в стоимости. Далее все более оптимистичнее.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:40

  fishman написав:Я наверное что-то не понимаю)
Цитата:
Горват планирует установить растаможку на уровне 30% от цены авто, “условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль.
У нас НДС 20%, пошлина 10%, остальное - акциз, в зависимости от объема.


Если-бы они действительно хотели "как в ЕС" то сделали-ли "НДС" и просто "акциз", но акциз не "как сейчас", а сугубо от стоимости автомобиля. (но тут-же надо наладить что-бы в договорах цены не занижали, проверять это и карать нарушителей. но это-же работать надо...)
Ну а дальше ограничить "снизу" ЕВРО 4, что-бы совсем хлам не ввозили.
stirol
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:13

"Если-бы они действительно хотели...", то они бы включили мозги и сделали нормальные условия для покупки б/у автомобилей.

По сути вопроса - ничего они сделать не смогут, ибо наши люди катаются сейчас как сотрудники литовской фирмы на служебном авто. Каким таким образом сотрудник в командировке сможет на себя оформить авто фирмы ? Ответ - НИКАКИМ. Все эти разговоры - просто попытка отвлечь народ и получить себе рейтинги перед выборами. Хватит слушать клоунов-популистов.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:35

Кто нибудь реально проверял налоговую декларацию Роберта из Хогвартса?
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:39

По савченко приняли закон за 2 дня, после того как обо***сь, а по б/у авто годами сказки рассказывают
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:53

"По его словам, решить проблему поможет уплата налогов" Интересная формулировка да?! В стране где больше миллиона авто без уплаты каких либо налогов. Это бред высшей формы
dost1980
 
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