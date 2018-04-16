Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:54
Вообще эту тему мусолить будут долго.. Пока не запретят, другого выхода нет.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:06
Кстати старое авто это тоже новое , но купленное в кредит. Покупаешь дешево, а эксплуатация дорогая, постоянные поломки, сто, геморняк с запчастями, заправка авто, деньги время нервы. Или можно вообще забить и кататься пока не развалится а потом этот хлам кинуть где нить во дворе.... и забыть. Думаю , что второй вариант выберет 90% украинцев на еврономерах.
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