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Податок на "старість"
та розцінки ЄС: у Раді готують...

Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:54

Вообще эту тему мусолить будут долго.. Пока не запретят, другого выхода нет.
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:06

Кстати старое авто это тоже новое , но купленное в кредит. Покупаешь дешево, а эксплуатация дорогая, постоянные поломки, сто, геморняк с запчастями, заправка авто, деньги время нервы. Или можно вообще забить и кататься пока не развалится а потом этот хлам кинуть где нить во дворе.... и забыть. Думаю , что второй вариант выберет 90% украинцев на еврономерах.
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:03

Re: Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...

Я думаю, что к осени я подготовлю такой законопроект. Чем новее машина, тем дешевле акциз”, – пояснил нардеп.

чел торопится со всех сил.
осталось всего-то 4,5 месяца.
но настораживает фраза "Я думаю", т.е. наверно подготовит, а может и нет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09

  dost1980 написав:Вообще эту тему мусолить будут долго.. Пока не запретят, другого выхода нет.


обычная болтовня, никто ничего не сделает, точно так же как видеофиксацией нарушений, контролем режима скорости, соблюдением правил парковки и т.д. - как всегда все ограничится громкими заявлениями без каких-либо реальных действий
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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