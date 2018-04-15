Тепер її розмір становить близько 70% мінімальної зарплати.
Дивися повний текст З початку року в Україні збільшилася допомога по безробіттю.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 19:20
З початку року в Україні збільшилася допомога по безробіттю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року в Україні збільшилася допомога по безробіттю.
Додано: Пон 16 кві, 2018 19:20
Можно подумать ПП очень отягощен думами о безработице.
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