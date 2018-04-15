RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початку року в Україні
збільшилася допомога по безробіттю

З початку року в Україні збільшилася допомога по безробіттю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:20

З початку року в Україні збільшилася допомога по безробіттю

Пропонуємо до обговорення:
Тепер її розмір становить близько 70% мінімальної зарплати.

Дивися повний текст З початку року в Україні збільшилася допомога по безробіттю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81422
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:20

Можно подумать ПП очень отягощен думами о безработице.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5997
З нами з: 03.11.08
Подякував: 333 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру 1, 2
R2 » Нед 15 кві, 2018 13:30
10 510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 16:30
Sommer
З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону
R2 » Пон 16 кві, 2018 06:05
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 10:55
Вкладчик1234
Стало відомо, скільки заробляють фрілансери в Україні
R2 » Пон 16 кві, 2018 06:59
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 07:00
Кузя
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5855)
16.04.2018 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.