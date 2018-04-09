Про це банк повідомив у своєму огляді.
Дивися повний текст Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які залежать від Росії (інфографіка).
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:52
Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які...
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Дивися повний текст Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які залежать від Росії (інфографіка).
Додано: Пон 16 кві, 2018 21:52
5% выручки - это уже зависимость? Ну-ну.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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