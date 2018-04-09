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Goldman Sachs назвав найбільші
західні компанії, які...

Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:52

Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це банк повідомив у своєму огляді.

Дивися повний текст Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які залежать від Росії (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:52

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