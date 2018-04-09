Про це банк повідомив у своєму огляді.
Дивися повний текст Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які залежать від Росії (інфографіка).
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:52
Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які залежать від Росії (інфографіка).
Додано: Пон 16 кві, 2018 21:52
5% выручки - это уже зависимость? Ну-ну.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:39
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:49
Какими ни были бы потери, а деятельность обнаглевшей ваты на международной арене будет стоить дороже. Один брексит только во сколько обойдется, уж денежки то буржуа считать умеют.
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:34
А если попадут под санкции, то влетят на больше.
Вопрос, чем рисковать будут - 95% рынка или 5%, я думаю, очевиден.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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