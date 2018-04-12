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У Мін'юсті хочуть ввести
майнову відповідальність...

У Мін'юсті хочуть ввести майнову відповідальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:00

У Мін'юсті хочуть ввести майнову відповідальність...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Дивися повний текст У Мін'юсті хочуть ввести майнову відповідальність правоохоронців за збитки при обшуках.
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