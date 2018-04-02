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Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:07
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році середня зарплата буде коливатися від 7440 грн.
Дивися повний текст Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:07
да уже завтра педро или гройцман скажут что средняя з/п 20000грн.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:16
Когда останутся одни керманычи и их родственники в стране
Всё IMHO
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