У 2018 році середня зарплата буде коливатися від 7440 грн.
Дивися повний текст Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:07
Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:16
подскажите как после 3,5 месяцев 2018 года можно прогнозировать, что то на 2019 год? )))
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:38
когда еще миллионов шесть выедет из Украины, тогда думаю, так и будет.
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