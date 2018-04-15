RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли зарплати українців
зростуть до 11 тис. грн: прогноз

Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:07

Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році середня зарплата буде коливатися від 7440 грн.

Дивися повний текст Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:07

да уже завтра педро или гройцман скажут что средняя з/п 20000грн.
Cactus
 
Повідомлень: 724
З нами з: 26.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:16

Когда останутся одни керманычи и их родственники в стране
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5279
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3462 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:16

подскажите как после 3,5 месяцев 2018 года можно прогнозировать, что то на 2019 год? )))
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
stokoz
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 21.06.11
Подякував: 236 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:38

когда еще миллионов шесть выедет из Украины, тогда думаю, так и будет.
romio_33
 
Повідомлень: 211
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснив, коли подорожчає хліб
R2 » Вів 17 кві, 2018 07:31
2 59
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 08:00
ygn
Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000... 1, 2
R2 » Нед 15 кві, 2018 08:34
10 466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 08:40
Faceless
Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2... 1 ... 5, 6, 7
R2 » П'ят 06 кві, 2018 19:13
61 4119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 21:15
Вкладчик1234
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.