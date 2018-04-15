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Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:07
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році середня зарплата буде коливатися від 7440 грн.
Дивися повний текст Коли зарплати українців зростуть до 11 тис. грн: прогноз
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:07
да уже завтра педро или гройцман скажут что средняя з/п 20000грн.
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Cactus
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:16
Когда останутся одни керманычи и их родственники в стране
Всё IMHO
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:16
подскажите как после 3,5 месяцев 2018 года можно прогнозировать, что то на 2019 год? )))
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
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stokoz
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:43
Когда вырастет инфляция, тогда вырастут и зарплаты.
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LOKY
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Додано: Вів 17 кві, 2018 17:22
LOKY написав:
Когда вырастет инфляция, тогда вырастут и зарплаты.
Не, наоборот- сначала увеличат на бумаге зарплату на пару копеек, а потом утроят реальные цены в магазинах : )
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Вовка-тренер
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Додано: Вів 17 кві, 2018 18:43
Вовка-тренер написав:
Не, наоборот- сначала увеличат на бумаге зарплату на пару копеек, а потом утроят реальные цены в магазинах : )
Цены и так растут постоянно, даже без повышения зарплат.
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Вів 17 кві, 2018 08:00
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