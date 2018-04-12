Про це у себе в Facebook написав експерт з питань енергетики, екс-керівник прес-служби Міністерства інфраструктури Ельдар Салімов.
Дивися повний текст Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн гривень, - експерт.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 06:58
Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн...
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Дивися повний текст Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн гривень, - експерт.
Додано: Вів 17 кві, 2018 06:58
Навіщо тоді Україні уряд? Коли оліґархи по звонку вирішують. Розігнать, і мвд з прокуратурою за урядом, взашей.
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