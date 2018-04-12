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Через "Укртатнафту"
Україна щодня недоотримує 336 млн...

Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 06:58

Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у себе в Facebook написав експерт з питань енергетики, екс-керівник прес-служби Міністерства інфраструктури Ельдар Салімов.

Дивися повний текст Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн гривень, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 06:58

Навіщо тоді Україні уряд? Коли оліґархи по звонку вирішують. Розігнать, і мвд з прокуратурою за урядом, взашей.
Ikiten
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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