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Експерт пояснив,
коли подорожчає хліб

Експерт пояснив, коли подорожчає хліб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 07:31

Експерт пояснив, коли подорожчає хліб

Пропонуємо до обговорення:
В Україні впродовж двох найближчих років подорожчають хлібобулочні вироби

Дивися повний текст Експерт пояснив, коли подорожчає хліб.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 07:32

А зарплаты в агропроме у работников такие же как в Европе ,чтобы покупать хлеб по цене европейской ? Почему уважаемые эксперты по всем параметрам не проводите параллели с Европой ?
andreych1206
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:00

"В Украине в течение двух ближайших лет подорожают хлебобулочные изделия." Просто ошеломляющий прогноз. А что не подорожает в Украине в ближайшие 2 года? Разве что человеческий труд.
ygn
 
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