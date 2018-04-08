В Україні впродовж двох найближчих років подорожчають хлібобулочні вироби
Дивися повний текст Експерт пояснив, коли подорожчає хліб.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 07:31
Експерт пояснив, коли подорожчає хліб
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Дивися повний текст Експерт пояснив, коли подорожчає хліб.
Додано: Вів 17 кві, 2018 07:32
А зарплаты в агропроме у работников такие же как в Европе ,чтобы покупать хлеб по цене европейской ? Почему уважаемые эксперты по всем параметрам не проводите параллели с Европой ?
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:00
"В Украине в течение двух ближайших лет подорожают хлебобулочные изделия." Просто ошеломляющий прогноз. А что не подорожает в Украине в ближайшие 2 года? Разве что человеческий труд.
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