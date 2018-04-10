RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Водіям готують нові
швидкісні обмеження

Водіям готують нові швидкісні обмеження
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:33

Водіям готують нові швидкісні обмеження

Пропонуємо до обговорення:
Першим населеним пунктом України, де випробують нововведення, стане Київ.

Дивися повний текст Водіям готують нові швидкісні обмеження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:34

Выглядит как издевательство с учётом того, что у полиции нет реальных законных способов контроля скорости и штрафов за превышение...
davidoff_max
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55

Для начала лучше бы правильно скорректировали движение на перекрестках, площадях, пропускную способность светофоров и их логичную установку, а потом уже скорость. А так будет как и сейчас - движение, например, на Столичном шоссе 30км\ч, т.к. это в черте города.
malko_e
 
Повідомлень: 164
З нами з: 03.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:58

Пора бы заняться не водителями, а пешеходами. Особенно в селах и небольших городках. Как правило, где подошёл к дороге, там и переходит, не взирая на наличие либо отсутствие переходов. При этом, в случае ДТП, всегда прав.
А всякие инициативные товарищи уже напрягают: вся инициатива сводится к новым штрафам, ограничениям либо запретам. Позитивно нужно мыслить и творить.
Scientist
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на "старість" та розцінки ЄС: у Раді готують...
R2 » Пон 16 кві, 2018 18:23
5 194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 08:40
stirol
Нові автомобілі, які вражають водіїв своїми приладовими...
R2 » Пон 16 кві, 2018 07:14
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 07:15
Кузя
Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість... 1, 2, 3
R2 » Вів 10 кві, 2018 19:28
24 1472
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 12:38
safonovstanislav
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.