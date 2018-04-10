Першим населеним пунктом України, де випробують нововведення, стане Київ.
Дивися повний текст Водіям готують нові швидкісні обмеження.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:33
Водіям готують нові швидкісні обмеження
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Дивися повний текст Водіям готують нові швидкісні обмеження.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:34
Выглядит как издевательство с учётом того, что у полиции нет реальных законных способов контроля скорости и штрафов за превышение...
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55
Для начала лучше бы правильно скорректировали движение на перекрестках, площадях, пропускную способность светофоров и их логичную установку, а потом уже скорость. А так будет как и сейчас - движение, например, на Столичном шоссе 30км\ч, т.к. это в черте города.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:58
Пора бы заняться не водителями, а пешеходами. Особенно в селах и небольших городках. Как правило, где подошёл к дороге, там и переходит, не взирая на наличие либо отсутствие переходов. При этом, в случае ДТП, всегда прав.
А всякие инициативные товарищи уже напрягают: вся инициатива сводится к новым штрафам, ограничениям либо запретам. Позитивно нужно мыслить и творить.
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